Россияне объяснили, почему готовы тратить миллионы рублей на китайские автомобили

Так, главными преимуществами автомобилей made in China россияне называют наличие автозапчастей (этот вариант выбрали 35% респондентов) и широкие модельные линейки (34%). Еще 8% отметили относительную низкую стоимость страховок, 6% — высокое качество обслуживания в сервисах. Остальные 17% опрошенных не видят у «китайцев» никаких достоинств или просто воздержались.

Спрашивали у респондентов также, насколько, по их мнению, «поднебесные» машины готовы к российским погодным условиям. Большинство — то есть 61% — считает, что автомобили из КНР адаптированы к нашему климату, но далеко не все. Оптимистично настроены 20% опрошенных, отметивших, что русские зимы «китайцев» не пугают, пессимистично (кликнули вариант «морозы не выдерживают») — 19%.

Разумеется, поинтересовались в рамках исследования и недостатками Chery, Geely и прочих «Хавэйлов». Самые популярные жалобы: тонкий металл и детали, непредназначенные для высоких поперечных нагрузок и скручивания (44% участников опроса), коррозия (42%), некачественная электроника и запчасти (29%), слишком «нежная» для российских дорог подвеска (28%) и слабое лакокрасочное покрытие (24%).

Остается лишь добавить, что в исследовании, проведенном компанией «Открытие Авто», приняли участие более 1500 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет. Тех, кто уже владеет «китайцами» или пока только планирует их приобрести.