Россияне объяснили, почему готовы тратить миллионы рублей на китайские автомобили

Фото: globallookpress.com
Доля «китайцев» уже перевалила за 50% рынка новых легковушек и продолжает расти. И это — несмотря на высокую стоимость машин из Поднебесной, их непредсказуемость в плане дальнейшего обслуживания и возможные проблемы при перепродаже на «вторичке». Почему же наши сограждане их приобретают? Найти ответ на этот вопрос помог очередной социальный опрос.
Кристина Извекова

Так, главными преимуществами автомобилей made in China россияне называют наличие автозапчастей (этот вариант выбрали 35% респондентов) и широкие модельные линейки (34%). Еще 8% отметили относительную низкую стоимость страховок, 6% — высокое качество обслуживания в сервисах. Остальные 17% опрошенных не видят у «китайцев» никаких достоинств или просто воздержались.

Спрашивали у респондентов также, насколько, по их мнению, «поднебесные» машины готовы к российским погодным условиям. Большинство — то есть 61% — считает, что автомобили из КНР адаптированы к нашему климату, но далеко не все. Оптимистично настроены 20% опрошенных, отметивших, что русские зимы «китайцев» не пугают, пессимистично (кликнули вариант «морозы не выдерживают») — 19%.

Разумеется, поинтересовались в рамках исследования и недостатками Chery, Geely и прочих «Хавэйлов». Самые популярные жалобы: тонкий металл и детали, непредназначенные для высоких поперечных нагрузок и скручивания (44% участников опроса), коррозия (42%), некачественная электроника и запчасти (29%), слишком «нежная» для российских дорог подвеска (28%) и слабое лакокрасочное покрытие (24%).

Остается лишь добавить, что в исследовании, проведенном компанией «Открытие Авто», приняли участие более 1500 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет. Тех, кто уже владеет «китайцами» или пока только планирует их приобрести.

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4 сентября 2023
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