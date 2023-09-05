Новейшие модели грузовиков «Валдай» дебютировали на выставке Comtrans−2023

фото АвтоВзгляд
ГК «Современные транспортные технологии» (СТТ) на выставке Comtrans−2023 объявила о рождении своего нового бренда — «Нижегородские Грузовые автомобили». Новоиспеченный автопроизводитель будет выпускать коммерческие машины под маркой «Валдай».
Максим Строкер

Производственные мощности нового бренда располагаются на территории автомобильного кластера Нижнего Новгорода. Там планируется собирать грузовое шасси «Валдай 18», самосвал «Валдай 33» и седельный тягач «Валдай 45».

Согласно неофициальной информации, новые «Валдаи» представляют собой модели китайского Foton. На данный момент их выпускают с минимальной степенью локализации — путем «отверточной» сборки. Однако уже к следующему году планируется организовать производство полного цикла, включающее сварку и покраску кузовов. О «русификации» сборки силовых агрегатов (двигателя, КП, мостов) для «Валдаев» информации нет.

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5 сентября 2023
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