Новейшие модели грузовиков «Валдай» дебютировали на выставке Comtrans−2023

Производственные мощности нового бренда располагаются на территории автомобильного кластера Нижнего Новгорода. Там планируется собирать грузовое шасси «Валдай 18», самосвал «Валдай 33» и седельный тягач «Валдай 45».

Согласно неофициальной информации, новые «Валдаи» представляют собой модели китайского Foton. На данный момент их выпускают с минимальной степенью локализации — путем «отверточной» сборки. Однако уже к следующему году планируется организовать производство полного цикла, включающее сварку и покраску кузовов. О «русификации» сборки силовых агрегатов (двигателя, КП, мостов) для «Валдаев» информации нет.