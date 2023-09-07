Рамный внедорожник BAIC BJ60 приехал в Россию

Фото: BAIC
Калининградский завод «Автотор», взявший на себя дистрибьюцию автомобилей китайской марки BAIC, намерен в обозримом будущем локализовать внедорожник BJ60 и официально вывести его на российский рынок. А пока этого не случилось, приобрести «рамник» можно «всерую» — объявления о продаже этой модели уже начали появляться в сети.
Кристина Извекова

На одно из предложений обратили внимание наши коллеги из «Российской газеты». Им попалось объявление, согласно которому дилер готов отдать автомобиль 2023 года выпуска за 6 100 000 рублей.

Семиместный внедорожник располагает независимыми подвесками, системой полного привода с демультипликатором, передним, задним и межосевым дифференциалами. Что касается мотора, то в движение BJ60 приводит двухлитровый бензиновый турбоагрегат, которому аккомпанирует 48-вольтовый стартер-генератор. Суммарная отдача — 266 л. с. А в качестве коробки передач выступает восьмиступенчатый «автомат».

Порадует прибывший в Россию BAIC BJ60 и довольно богатым оснащением. Внедорожник, в частности, укомплектован обогревами сидений, трехзонным климат-контролем, цифровой приборной панелью и мультимедийным комплексом с 12-дюймовым экраном.

Добавим, что на сегодняшний день «официальная» линейка BAIC включает три модели: седан U5 Plus, кроссовер X35 и внедорожник BJ40. Последний можно приобрести по цене от 4 059 000 целковых.

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7 сентября 2023
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