Рамный внедорожник BAIC BJ60 приехал в Россию

На одно из предложений обратили внимание наши коллеги из «Российской газеты». Им попалось объявление, согласно которому дилер готов отдать автомобиль 2023 года выпуска за 6 100 000 рублей.

Семиместный внедорожник располагает независимыми подвесками, системой полного привода с демультипликатором, передним, задним и межосевым дифференциалами. Что касается мотора, то в движение BJ60 приводит двухлитровый бензиновый турбоагрегат, которому аккомпанирует 48-вольтовый стартер-генератор. Суммарная отдача — 266 л. с. А в качестве коробки передач выступает восьмиступенчатый «автомат».

Порадует прибывший в Россию BAIC BJ60 и довольно богатым оснащением. Внедорожник, в частности, укомплектован обогревами сидений, трехзонным климат-контролем, цифровой приборной панелью и мультимедийным комплексом с 12-дюймовым экраном.

Добавим, что на сегодняшний день «официальная» линейка BAIC включает три модели: седан U5 Plus, кроссовер X35 и внедорожник BJ40. Последний можно приобрести по цене от 4 059 000 целковых.