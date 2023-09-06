Выбираем между подержанными Lexus RX, Infiniti FX и Mercedes-Benz ML

Они ровесники лишь отчасти: третий Lexus RX на конвейере с 2009 года, второй Infiniti FX — c 2008-го. И только Мercedes-Benz ML начал свою карьеру с 2005-го. «Японцы» — типичные «горожане», выгуливать которых следовало подальше от бездорожья. Тогда как в недавнем анамнезе у ML рамный внедорожник (W163). Наш герой — W164 — щеголяя несущим кузовом и пружинной подвеской, унаследовал от предка только имя. А пакет Pro Off-Road с «пневмой», раздаткой и блокировками дифференциалов предлагали внедорожным маньякам лишь в качестве опции.

Премиальные кроссоверы в России хапали даже в кризис, когда единственным механизмом продаж в сегменте оставались мощные моторы. Действительно, под капотами этой троицы кое-что шевелится до сих пор. Благодаря переднеприводной версии RX 270 (188 л. с.), самым анорексичным из них считался Lexus. Не принципиально дороже сегодня его наиболее популярная модификация — полноприводный RX 350 (275 л. с.).