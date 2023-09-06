Выбираем между подержанными Lexus RX, Infiniti FX и Mercedes-Benz ML

Они ровесники лишь отчасти: третий Lexus RX на конвейере с 2009 года, второй Infiniti FX — c 2008-го. И только Мercedes-Benz ML начал свою карьеру с 2005-го. «Японцы» — типичные «горожане», выгуливать которых следовало подальше от бездорожья. Тогда как в недавнем анамнезе у ML рамный внедорожник (W163). Наш герой — W164 — щеголяя несущим кузовом и пружинной подвеской, унаследовал от предка только имя. А пакет Pro Off-Road с «пневмой», раздаткой и блокировками дифференциалов предлагали внедорожным маньякам лишь в качестве опции.
Премиальные кроссоверы в России хапали даже в кризис, когда единственным механизмом продаж в сегменте оставались мощные моторы. Действительно, под капотами этой троицы кое-что шевелится до сих пор. Благодаря переднеприводной версии RX 270 (188 л. с.), самым анорексичным из них считался Lexus. Не принципиально дороже сегодня его наиболее популярная модификация — полноприводный RX 350 (275 л. с.).
Это и есть оптимальный вариант, поскольку нарваться на замену батареи некогда гламурного гибрида RX 450h с V6 и двумя электромоторами суммарной мощностью 295 сил, себе дороже. Готовы отдать полмиллиона за ископаемую батарейку? Эти V6 — не проблемные. Они, включая гибрид, при аккуратном обслуживании без ремонта ходят до 300 000 км. У цепи привода ГРМ ресурс не меньший. Моторы досаждают умеренно: после 150 000 км может потечь радиатор или «крякнуть» помпа. Частенько шумят муфты системы VVT-i, что не считается неисправностью.
Не хуже выглядят и моторы Infiniti. Их было четыре: бензиновая «шестерка» 3.5 со сменщиком 3.7, гигант V8 5.0 и дизель V6. Откровенного негатива ни об одном из них от сервисменов вы не услышите. Вполне ресурсные агрегаты. Однако главной проблемой таких авто в почтенном возрасте остается фальсифицированный пробег. Именно неадекватная оценка остатка ресурса приводит к проблемам. К тому же, обладатели FX — люди особые, не из тех, что выезжали лишь в церковь по выходным. Говоря иначе, движки крутили на износ и хорошо, если не забывали хотя бы иногда их обслуживать.
К покупке рекомендуем продвинутые версии с V6 3.7, которые, как минимум, лишены бумажной прокладки ГБЦ, как у 3.5. Кроме того, здесь было не нужно, опасаясь задиров в поршневой, ампутировать катализаторы. Кстати, в отличие от тойотовских моторов, на движках семейства VQ35/VQ37 нет гидрокомпенсаторов, так что стучать нечему и, соответственно, нечего регулировать на пробеге 150 000—200 000 км.
Мотор 3.7 меньше греется, чем гигант 5.0, и на огромных пробегах будет скромнее злоупотреблять маслом. Спросите, а как же дизель 3.0? Берите не глядя, если машину продает ваш сосед-энтомолог. И вы лично были свидетелем, как он последние 10 лет со свойственной всем энтомологам педантичностью его обслуживал.
Для Mercedes-Benz работает та же история со скрученными пробегами и скрытым износом. Не советуем брать «американца». Это машина с «непредсказуемым прошлым» — на пределе. В США каждые 10 000—15 000 км меняют масло лишь мормоны. А о смазке трансмиссии там и вовсе не слышали. В Европе ML пользовал бензиновые и дизельные V6 и V8. Наиболее надежным числится 3-литровый V6, который пакостил лишь утечками масла в уплотнителе помпы да засорами сажевого фильтра.
А максимум проблем доставлял базовый и наиболее массовый бензиновый V6 3.5. Его раковая опухоль — преждевременный износ металлокерамической шестерни, приводящей балансировочный вал. Шестеренка не очень дорогая, но она разрушает не только систему фаз газораспределения, но и масляный насос. И тогда разборки мотора не избежать.
7G-tronic — «автомат» ML к рестайлингу 2008 года избавили от ряда врожденных болезней. С тех пор, в теории, он паинька при условии регулярного (раз в 40 000 км) обновления масла. Едва ли не большим ресурсом располагает 7-ступка Jatco в Infiniti. Но за ней числятся два «косяка».
У любителей «отжечь» АКП не хватало штатного охлаждения, что влекло ускоренный износ. А кроме того, на версиях FX35 2008—2009 годов выпуска из-за ошибок в ПО коробка с 5-й и 6-й передач периодически выпадала в нейтраль. Вот и выходит, что 6-ступенчатый «автомат» Lexus RX остается наиболее беспроблемным. Особенно, если раз в 80 000 км освежать в коробке жидкость и менять сетчатый фильтр.
Пневмоподвеску Lexus RX обходим стороной. Может разорить. Гораздо проще обслуживать обычную подвеску возрастной машины, то и дело меняя потекшие амортизаторы. RX охотно расправляется с дисками и колодками, зато в ступицы нужно лазить не чаще раза в 150 000 км. Но тягаться в этом смысле с почти безупречным реноме ML бесполезно. Надежно, если, конечно, речь идет об обычной пружинной подвеске. Зато Infiniti FX часто обвиняют в неуправляемости. Якобы, ее кидает в колее. Случалось, но замены гнутых после ДТП или наездов на ямы рычагов заодно с люфтящими сайлентблоками обычно решают проблему.
По электрической части машины имеют завидный ресурс, чего не скажешь о стойкости отделки салона. Наиболее нежной остается кожа сидений в Lexus. Не редко в Сети можно наткнуться на вопль отчаяния, что светлый кожаный салон Infiniti «испачкан» синими джинсами владельца. Зато «Мерседесу» все эти проблемы чужды. С ним вообще сложно конкурировать. Вы не найдете больше ни у кого столь же прочного ЛКП, включая хром внешней отделки.
Словом, основная задача при выборе подержанной машины из этой троицы — найти более-менее живой экземпляр. Говорят, что такие, пусть и редко, но все еще попадаются. На собственные знания не полагайтесь, доверьте диагностику специалисту. Оно того стоит. И как следует прокачайте тему с угонами. С этими красавцами, знаете ли, случалось всякое…