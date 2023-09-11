Почти вдвое дороже: стартовали продажи LADA Largus из последней партии

Фото: globallookpress.com
АВТОВАЗ возобновил производство LADA Largus в августе, подчеркнув, что эта партия станет последней для тольяттинского завода — в дальнейшем сборку универсалов и фургонов перенесут в Ижевск. Теперь же автомобили начали поступать к дилерам: продавцы предлагают их по сумасшедшей цене около 2 млн. рублей.
Кристина Извекова

В начале сентября АВТОВАЗ убрал с официального сайта LADA прайс-листы «Ларгуса», а до тех пор стартовая цена модели (универсала в простейшей версии) составляла 1,3 млн. рублей. Машины из последней тольяттинской партии оказались сильно дороже, в чем убедились наши коллеги из «Российской газеты», обзвонившие ряд дилерских центров.

Так, в одном из автосалонов за свеженький LADA Largus попросили 1 976 900 целковых. Это — стоимость универсала в исполнении Comfort с 90-сильным мотором и, разумеется, механической коробкой передач. Второй дилер объявил 2 000 000 рублей, третий — 2 115 000. Хотя в двух последних случаях автомобили укомплектованы дополнительным оборудованием, что и повысило прайс.

Кроме того, менеджеры автосалонов предупредили, что, во-первых, цены на «Ларгус» могут меняться, а во-вторых, машин каждому ретейлеру дали так мало (последняя партия включает всего 650 универсалов и фургонов), что их даже не будут выставлять в шоу-румах. Так что заинтересованным имеет смысл поторопиться.

Добавим, что следующий перезапуск производства LADA Largus должен состояться во втором квартале 2024 года.

АВТОВАЗ, Тольятти, автопродажи, авторынок, производители, кризис, автозаводы
11 сентября 2023
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