В России стартовали продажи семиместного кроссовера Jetour X90 Plus

Jetour X90 Plus с тремя рядами кресел доступен в единственной комплектации — старшей Luxury. А она отличается от более простых наличием асферических боковых зеркал, системой открытия крышки багажника без помощи рук, а также мониторингом «мертвых» зон. Все остальное — всевозможные обогревы, датчики дождя и освещения, круиз- и климат-контроли, бесключевой доступ, электрорегулировки кресел и прочие блага — тоже, разумеется, есть.

Оснащается семиместный X90 Plus старшим в линейке мотором на 2 литра — тем, что развивает 245 л. с. и 375 Нм крутящего момента. Пару ему составляет семиступенчатый «робот» с двойным «мокрым» сцеплением. Привод — передний. Кроссовер потребляет 92-й бензин и весьма экономно его расходует — как заявляет производитель, ему на 100 км в смешанном цикле требуется 8 литра.

За новую версию дилеры Jetour просят 3 839 900 рублей. Это на 50 000 целковых больше, если сравнивать с пятиместной машиной в аналогичном исполнении Luxury и на 490 000 больше, если сопоставлять с базовым прайсом модели. А он на сегодняшний день составляет 3 349 900 «деревянных».