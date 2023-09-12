Когда кроссовер LADA X-Cross 5 наконец поступит в продажу

Прежде чем открыть прием заказов на ту или иную новинку, тольяттинцы сначала наполняют дилерские склады, на что у них обычно уходит около месяца. Хотя если вспомнить обновленную LADA Vesta, производство которой перезапустилось в начале марта, времени понадобилось даже больше — старт предварительных продаж флагмана, напомним, состоялся 1 июня.

Но, похоже, LADA X-Cross 5 побьет этот рекорд. С момента запуска серийной сборки прошло уже без малого три месяца, а машин в шоу-румах даже близко нет. Да, изначально предполагалось, что продажи начнутся в третьем квартале, но позже глава АВТОВАЗа Максим Соколов назвал новые сроки — «до конца года». Нашим коллегам из «Российской газеты» представители марки сообщили, что все идет именно по этому плану, и в 2023 году новинка выйдет на рынок.

LADA X-Cross 5 предложат в двух комплектациях: базовой Enjoy и более «богатой» Techno. А вот модификация предусмотрена пока только одна — с 1,5-литровым турбомотором мощностью 160 л. с. и 258 Нм крутящего момента и семиступенчатым «роботом». Привод — безальтернативно передний.