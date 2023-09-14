Jetour выводит на рынок свой первый «гибрид» — кроссовер Shanhai L9

До последнего времени Jetour (суббренд Chery) выпускал модели исключительно с ДВС: X70, X90, Dasheng и недавно появившийся на рынке Traveller. Теперь бренд поворачивается лицом к сегменту «гибридов»: ожидается, что Shanhai L9 будет официально представлен публике в четвертом квартале 2023 года. Размеры авто — 4862х1925х1784 мм, а колесная база — 2850 мм. Это чуть больше, чем у самого большого Chery — Tiggo 9. Исходя из этого обстоятельства, нельзя исключать вероятность того, что Shanhai L9 является техническим «близнецом» готовящегося к выпуску будущей весной другого крупного SUV от Chery — модели, известной пока под рабочим индексом Т28.

В отличие от последней, внешний вид Jetour Shanhai L9 теперь доступен для обозрения всем желающим. В передней части автомобиля визуально доминирует крупноячеистая решетка радиатора черного цвета с декорацией из перевернутых серебряных треугольников поверху и многоэтажными светодиодными фарами по бокам от нее. Задняя часть выполнена в ставшем теперь практически стандартным для китайских кроссоверов виде: фонари простой формы соединены узким стопсигналом. Нижняя часть бампера черная. Из-под нее торчат два узких патрубка выхлопной системы. Дизайн интерьера и набор возможных опций Shanhai L9 пока не раскрывается.

Зато известно, что силовая установка использует гибридную систему Chery Kunpeng DHT. Она состоит полуторалитрового турбомотора мощностью 156 л. с., электродвигателя и литиевой аккумуляторной батареи. Минимальный расход топлива автомобиля заявлен на уровне 1,49 л/100 км.