Социальный вклад и благотворительность: Chery разыграет новенький Arrizo 8

Уже 17 сентября бегуны со всей России встретятся в столице, чтобы посоревноваться в ежегодном Московском Марафоне. Организаторы предполагают, что количество профессиональных спортсменов и любителей достигнет 38 000 человек. Они сразятся не только за призы на дистанциях 42,2 км, 10 км и в эстафете, но и за новенький Chery Arrizo 8.

Впрочем, чтобы выиграть стильную четырехдверку, ничего делать и не нужно — только лишь принять участие в забеге. А победителя определят с помощью программы-генератора случайных чисел. Кроме того, бегуны и зрители смогут совершить добрый поступок и поддержать детей-сирот — перечислить в рамках благотворительной акции «Километры добра» пожертвование в фонд «Арифметика Добра».

Напомним, что Chery Arrizo 8 продается в России с конца июня этого года. Автомобиль оснащается 1,6-литровым турбомотором на 186 л. с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. До первой сотни стремительная четырехдверка разгоняется за 8,9 секунды, а ее максимальная скорость — 205 км/ч. Модель представлена в трех исполнениях, младшее из которых стоит от 3 094 900 рублей (с учетом спецпредложений).