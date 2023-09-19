Новейший кроссовер от Voyah «засветился» на дорожных тестах

Само собой, машина оказалась тщательно укутана матерчатыми чехлами, скрывающими ее экстерьер. Однако уже можно сказать, что новая модель явно меньше по размеру чем Voyah Free. Форма кузова говорит о том, что это кроссовер-купе. Несмотря на наличие маскировки, ясно, что фары головного света выполнены по стандартной для современных «китайцев» схеме: многоэтажные, расположенные по краям кузова. Радиаторная решетка, судя по всему, состоит из двух частей, но она точно меньше «гриля» старшего братца Free. Ручки дверей утоплены в корпус.

Интерьер H37 также тщательно замаскирован. Но уже понятно, что автомобиль получил двухспицевый мультируль, джойстик переключения передач, большой мультимедийный тачскрин на центральной консоли и ЖК-монитор панели приборов. Нижняя часть центрального тоннеля полая, что позволяет увеличить пространство для хранения вещей в первом ряду. О силовом агрегате и трансмиссии модели пока никаких данных нет.

В китайских автомобильных СМИ высказывается уверенность, что H37 обретет настоящее имя и официально предстанет перед публикой уже до конца сентября. Также предполагается, что он будет стоить не менее 300 000 юаней (то есть от 4 млн. рублей). Кроссовер планируется выпускать на заводе Dongfeng-Nissan в Ухане.