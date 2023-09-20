Китайцы, но не JAC: АВТОВАЗ определился с вариатором для машин LADA

Раньше автомобили LADA комплектовались вариаторами Jatco, но специальная военная операция и последовавшие за ней антироссийские санкции вынудили АВТОВАЗ искать новых поставщиков. В июле появилась инсайдерская информация, что тольяттинцы выбрали в партнеры небезызвестную компанию JAC: якобы они планируют устанавливать их коробки, а в дальнейшем — наладить и совместное производство движков.

И действительно, волжане тестировали силовые агрегаты этой фирмы, но в итоге остановились все же на другом варианте — бесступенчатой трансмиссии от WLY. Как сообщает telegram-канал «Автопоток», их WanLiYang CVT18 уже обкатывается на опытных LADA Vesta, а совсем скоро завод выпустит первую товарную партию автомобилей с китайским вариатором. Но говорить о точных сроках и тем более ценах двухпедальных машин пока рано.

Напомним, что сегодня та же LADA Vesta, пережившая недавно рестайлинг, оснащается только 5-ступенчатой «механикой». Но модификаций на выбор предложено все же две: с 1,6-литровыми бензиновыми моторами на 90 (ВАЗ−11182) и 106 (ВАЗ−21129) л. с. Комплектаций при этом доступно пять. За самую дешевую дилеры просят от 1 239 900 рублей, в то время как за топовую — от 1 584 900.