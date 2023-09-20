Китайцы, но не JAC: АВТОВАЗ определился с вариатором для машин LADA

Фото: LADA
Сомнений в том, что АВТОВАЗ, решая проблему с автоматической трансмиссией, «запартнерится» с китайцами, почти не было. Интригой оставалось лишь, с кем именно. Изначально предполагалось, что поставлять коробки тольяттинцам начнет JAC. Теперь же стало известно, что выбор отечественного автогиганта пал на фирму WanLiYang (WLY).
Кристина Извекова

Раньше автомобили LADA комплектовались вариаторами Jatco, но специальная военная операция и последовавшие за ней антироссийские санкции вынудили АВТОВАЗ искать новых поставщиков. В июле появилась инсайдерская информация, что тольяттинцы выбрали в партнеры небезызвестную компанию JAC: якобы они планируют устанавливать их коробки, а в дальнейшем — наладить и совместное производство движков.

И действительно, волжане тестировали силовые агрегаты этой фирмы, но в итоге остановились все же на другом варианте — бесступенчатой трансмиссии от WLY. Как сообщает telegram-канал «Автопоток», их WanLiYang CVT18 уже обкатывается на опытных LADA Vesta, а совсем скоро завод выпустит первую товарную партию автомобилей с китайским вариатором. Но говорить о точных сроках и тем более ценах двухпедальных машин пока рано.

Напомним, что сегодня та же LADA Vesta, пережившая недавно рестайлинг, оснащается только 5-ступенчатой «механикой». Но модификаций на выбор предложено все же две: с 1,6-литровыми бензиновыми моторами на 90 (ВАЗ−11182) и 106 (ВАЗ−21129) л. с. Комплектаций при этом доступно пять. За самую дешевую дилеры просят от 1 239 900 рублей, в то время как за топовую — от 1 584 900.

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20 сентября 2023
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