Что сделать самому, чтобы замок капота в машине перестал клинить

Мокрая грязевая взвесь, периодичное изменение влажности и резкие перепады температур, вызывающие конденсат — вполне обычные явления, которые можно регулярно наблюдать как в моторном отсеке, так и внутри машины. Очевидно, что все это негативно сказывается на работе автомобильных узлов и систем.

Как свидетельствует обширная сервисная практика, отмеченные выше климатические «невзгоды» быстро провоцируют активную коррозию различных металлических деталей. Особенно страдают от этого малоподвижные сочленения стальных элементов. В частности, высокий риск заржаветь отмечается у тросовых и тяговых приводов запирающих механизмов. Это касается всех элементов, находящихся в подкапотном пространстве или в салоне, а также снаружи — в лючках топливного бака и дверных замков.

Кроме последних, кстати, подобного рода коррозия в моторном отсеке может также доставить массу неприятностей штекерным соединениям жгутов. Более того, она способна нанести ощутимый вред и стыкам силовых кабелей. Там часто можно наблюдать, как пораженные ржавчиной резьбовые соединения мощных проводов уже невозможно развинтить без риска разрушения гайки или болта.