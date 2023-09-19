Что сделать самому, чтобы замок капота в машине перестал клинить

Мокрая грязевая взвесь, периодичное изменение влажности и резкие перепады температур, вызывающие конденсат — вполне обычные явления, которые можно регулярно наблюдать как в моторном отсеке, так и внутри машины. Очевидно, что все это негативно сказывается на работе автомобильных узлов и систем.
Как свидетельствует обширная сервисная практика, отмеченные выше климатические «невзгоды» быстро провоцируют активную коррозию различных металлических деталей. Особенно страдают от этого малоподвижные сочленения стальных элементов. В частности, высокий риск заржаветь отмечается у тросовых и тяговых приводов запирающих механизмов. Это касается всех элементов, находящихся в подкапотном пространстве или в салоне, а также снаружи — в лючках топливного бака и дверных замков.
Кроме последних, кстати, подобного рода коррозия в моторном отсеке может также доставить массу неприятностей штекерным соединениям жгутов. Более того, она способна нанести ощутимый вред и стыкам силовых кабелей. Там часто можно наблюдать, как пораженные ржавчиной резьбовые соединения мощных проводов уже невозможно развинтить без риска разрушения гайки или болта.
Для экстренного устранения и предупреждения подобных дефектов приходится задействовать специальные проникающие смазки-аэрозоли, обладающие выраженным антикоррозионным эффектом.И в автомагазинах можно легко подобрать что-нибудь из импортных составов, либо более доступные по цене отечественные средства. Среди последних, напомним, уже появились достойные по качеству препараты, ничем не уступающие по своей эффективности зарубежным аналогам.
Так, например, из отечественных продуктов можно порекомендовать проникающий многофункциональный спрей-смазку RF−40 марки Ruseff. Универсальный аэрозоль предназначен для быстрой очистки различного вида металлических стыков и сочленений, тросовых приводов, замковых механизмов.
Препарат эффективно вытесняет влагу и, благодаря ингибиторам коррозии, нейтрализует мелкие очаги ржавчины. Средство также неплохо удаляет грязь с контактов и клемм, устраняя таким образом утечки тока. Ко всему прочему, спрей RF−40 быстро «размачивает» приржавевшие болты и гайки, существенно облегчая их последующий демонтаж.
Эксперты портала «АвтоВзгляд» на практике смогли оценить возможности этой проникающей смазки, с успехом применив ее при ремонте заклинившего замка капота подержанного Santa Fe Classic. Выяснилось, что подвижные элементы его механизма чуть ли не прикипели друг к другу из-за ржавчины, что вызывало серьезные трудности с открыванием капота.
Локальная обработка деталей замка с помощью смазки RF−40 напрочь ликвидировала коррозию и полностью восстановила работоспособность механизма. К слову, у распыляющего клапана этого аэрозоля предусмотрен короткий носик, позволяющий точечно обработать нужный участок. На всю процедуру понадобилось минут семь, не более.