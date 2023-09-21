Премиальный кроссовер Hongqi HS5 начали собирать в Белоруссии

Собирать кроссовер Hongqi HS5 будут из приехавших из Китая машинокомплектов. На данный момент «Юнисон» располагает 36-ю единицами таких «конструкторов». Сообщается, что до конца года завод выпустит около 1000 автомобилей крупноузловым методом. А местные чиновники обещают, что со временем производство китайских машин будет локализовано на белорусской земле чуть ли не полностью. При том что в Китае недавно начались продажи рестайлингового варианта модели.

Габариты среднеразмерного кроссовера Hongqi HS5 — 4760х1907х1700 мм. Колесная база — 2870 мм. Силовые агрегаты представлены 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 224 л. с. и 8-ступенчатым «автоматом». Привод — на обе оси.

В салонах российских дилеров Hongqi за HS5 просят более 5,5 млн. рублей.