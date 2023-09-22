Дилеры «слили» российские цены на кроссовер Kaiyi X3 Pro

Как нашим коллегам из «Российской газеты» рассказал генеральный директор по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев, дилеры получили ограниченной число кроссоверов Kaiyi X3 Pro для демонстрации потенциальным покупателям. При этом он раскрыл и рекомендованную розничную цену «паркетника» — от 2 490 000 рублей.

Новинку предложат в единственной модификации — с 1,5-литровым турбомотором на 147 л. с., вариатором и системой переднего привода. Комплектацию тоже выбрать не получится: предусмотрена лишь одна версия Luxury. Она подразумевает мультируль с обогревом, 7-дюймовый дисплей «приборки», панорамную крышу, круговой обзор, «круиз», бесключевой доступ, беспроводную зарядку смартфонов, 10,25-дюймовый тачскрин мультимедиакомплекса и ряд электронных ассистентов.

Напомним, что сегодня продуктовая линейка Kaiyi в России включает две модели: седан E5 и кроссовер X3. За первый дилеры просят от 2 115 000 рублей, за второй — от 2 117 650. После того, как в продажу поступит X3 Pro, калининградцы сосредоточатся на запуске флагманского X7 Kunlun. Он должен появиться на рынке до конца 2023 года.