Названы цены и дата старта продаж рамного внедорожника Tank 400

«Живые» Tank 400 появятся в продаже 25 сентября. Ценники модели укладываются в диапазон 285 000 — 295 000 юаней (3,75—3,9 млн. рублей).

Габариты «четырехсотки», занимающей промежуточную позицию в линейке между Tank 300 и Tank 500 — 4985х1960х1905 мм. Колесная база — 2850 мм. Клиренс рамного «проходимца» равен 224 мм.

Силовая установка Tank 400 — гибридная. Он оснащен 2-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 252 л. с. и электромотором производительностью 156 л. с. Машина разгоняется до 100 км/ч за 6,9 секунды. Привод полный, подключаемый. Запас ходя на электротяге — 105 км.

Салон Tank 400 получил 12,3-дюймовую ЖК-панель приборов с тремя «циферблатами» и расположенный горизонтально 16,2-дюймовый сенсорный экран в верхней части центральной консоли. Есть проектор показаний «приборки» на лобовое стекло. На центральном тоннеле размещены джойстик 9-ступенчатого «автомата», «шайба» переключения режимов движения, две беспроводные зарядки для телефонов, блок управления климатом и подстаканники.