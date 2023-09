В России начались продажи кроссовера BAIC X55

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу BAIC, некоторые российские дилеры уже получили первые клиентские экземпляры кроссовера X55. В октябре новинка должна появиться во всех шоу-румах BAIC — автомобили уже находятся на пути в Россию. Габариты X55 составляют 4620 х 1886 х 1680 мм, дорожный просвет при полной нагрузке — 180 мм, сообщает производитель.

Под капотом кроссовера — 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 177 л. с. и 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод — только передний. Кресла первого ряда оборудованы подогревом, вентиляцией и поясничной поддержкой с электроприводом. Приборная панель представляет собой 10,1-дюймовый экран, а на центральной консоли расположен 10,25-дюймовый дисплей.

X55 стал четвертой моделью в российской линейке бренда, которая состоит из кроссовера X35, седана U5 Plus и внедорожника BJ40 Plus. Скоро модельный ряд будет расширен за счет кроссовера X75, внедорожника BJ60 и электрокара на базе U5 Plus.