Автомобили LADA будут производить в Эфиопии

О том, что АВТОВАЗ намерен организовать сборку автомобилей LADA в Эфиопии, сообщает ТАСС, приводя слова посла этой африканской страны в России Чама Угала Уриата:

— Российские автомобили LADA мы увидим в ближайшей перспективе в соседних странах, ведь они уже подписали контракт с одной из эфиопских компаний. Эти автомобили будут производится в Эфиопии, — сказал дипломат.

Он добавил, что отечественные машины могут также поставляться, например, в Судан, Южный Судан, Кению и Сомали. Кроме того, посол выразил надежду, что выпуск LADA в Эфиопии начнется уже в ближайшем будущем, и подчеркнул, что некоторые другие российские автопроизводители тоже начали проявлять интерес «к поездке в Эфиопию для строительства сборочных линий».

Дипломат уточнил, что еще две российские компании ведут консультации с эфиопской стороной по этому вопросу. Но какие модели собирается выпускать для африканского рынка АВТОВАЗ, посол не рассказал.