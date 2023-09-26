Автомобили LADA будут производить в Эфиопии

Фото: LADA
На территории Эфиопии откроется производство российских автомобилей LADA для африканского рынка. АВТОВАЗ уже подписал контракт с одной из местных компаний, но какие именно модели будут там выпускаться, пока неизвестно.
Александр Пономарев

О том, что АВТОВАЗ намерен организовать сборку автомобилей LADA в Эфиопии, сообщает ТАСС, приводя слова посла этой африканской страны в России Чама Угала Уриата:

— Российские автомобили LADA мы увидим в ближайшей перспективе в соседних странах, ведь они уже подписали контракт с одной из эфиопских компаний. Эти автомобили будут производится в Эфиопии, — сказал дипломат.

Он добавил, что отечественные машины могут также поставляться, например, в Судан, Южный Судан, Кению и Сомали. Кроме того, посол выразил надежду, что выпуск LADA в Эфиопии начнется уже в ближайшем будущем, и подчеркнул, что некоторые другие российские автопроизводители тоже начали проявлять интерес «к поездке в Эфиопию для строительства сборочных линий».

Дипломат уточнил, что еще две российские компании ведут консультации с эфиопской стороной по этому вопросу. Но какие модели собирается выпускать для африканского рынка АВТОВАЗ, посол не рассказал.

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26 сентября 2023
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