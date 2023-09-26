Эко-френдли: Honda представила хэтчбек с перерабатываемым кузовом

Производитель подчеркивает, что кузов концептуального хетчбэка Sustaina-C изготовлен из акриловой смолы, которая пригодна для вторичной переработки. Этот материал представляет собой жидкий пластик на основе акриловых мономеров: из него путем добавления наполнителей можно получать изделия различного назначения — от оргстекла до предметов интерьера.

Технические характеристики пятидверки Honda не сообщает — известно лишь, что по нынешней моде Sustaina-C оснащен электрической силовой установкой. Разработка призвана продемонстрировать концепцию преодоления ограниченной доступности природных ресурсов за счет их повторного использования в промышленности. В том же стиле создан и складной мотоцикл Pocket Concept с корпусом из смолы.

Honda также показала концепта Specialty Sports — это высокопроизводительный электрокар, который, как обещают японцы, позволит автомобилисту испытать удовольствие от вождения даже в эпоху тотальной электрификации и внедрения систем автономного управления.