Всем не хватит: седан Kaiyi E5 получил новую бюджетную версию

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Kaiyi, седан E5 в новой версии Standart поступит в продажу ограниченной партией. Новинка получит галогеновые фары вместо светодиодных, 16-дюймовые легкосплавные колесные диски и 3,5-дюймовый монохромный экран на приборной панели, сохранит подогрев форсунок омывателя, но лишится контурной подсветки салона, люка с электроприводом и беспроводной зарядки для смартфона.

Кроме того, «стандартная» комплектация утратит передние боковые подушки безопасности, автоматически складываемые зеркала, а вместо системы кругового обзора останется только задняя камера. Вместо сидений из кожзама у Standart будет тканевая обивка, кресло водителя лишится регулировки в шести направлениях, передний подлокотник останется только один, а разъемов USB — два.

Стоимость лимитированной версии составит 2 110 000 рублей. Kaiyi E5 в модифицикации Luxury стоит 2 115 000 рублей, Luxury+ обойдется в 2 160 000 рублей, а топовая Luxury Sport — 2 193 000 рублей.