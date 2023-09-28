Брутальный китайский кроссовер Jetour T2 скоро появится в России

Как сообщает портал «Китайские автомобили», о грядущем дебюте модели T2 на российском рынке рассказал замгендиректора представительства Jetour Motor Rus Михаил Роткин. По его словам, кроссовер должен появиться в продаже в первом квартале 2024 года, а дилеры Jetour уже готовятся получать долгожданную новинку.

Первые два Jetour T2 уже приехали в Россию и прошли таможенные процедуры — портал отмечает, что скорее всего они предназначены для сертификации модели. Под капотом кроссовера установлен 1,5-литровый бензиновый мотор SQRG4J15 мощностью 170 л. с. и 7-ступенчатый «робот». В Китае с таким силовым агрегатом доступен только передний привод. Полноприводная версия оснащается 2,0-литровым 254-сильным мотором, но о поставках этой версии в Россию нет никакой информации.

Все комплектации и рекомендованные цены на кроссовер T2 в России станут известны в 2024 году. В Китае, где модель называется Traveller («Путешественник»), он стоит примерно столько же, сколько X90 Plus, который на российском рынке оценивается от 3 349 900 до 3 839 900 рублей.