Geely Emgrand порадует россиян богатым оснащением

Как сообщает портал Quto со ссылкой на дилера Geely, седан Emgrand для российского рынка получит 122-сильный мотор и 6-ступенчатый «автомат» вместо вариатора. Но главной особенностью новинки станет весьма богатая базовая комплектация — в список оснащения войдут светодиодные фонари, мультируль, запуск двигателя кнопкой, электрические стеклоподъемники, центральный замок и фронтальные подушки безопасности.

Начальная версия Emgrand также получит систему стабилизации, 15-дюймовые стальные колеса, тканевую обивку кресел и кондиционер. Мультимедийная система положена всем комплектациям, но только с 8-дюймовым экраном. Покупателям топовых модификаций достанется большой тачскрин.

Точные цены объявят перед стартом продаж, но дилер со ссылкой на российское представительство Geely рассказал, что базовая версия будет стоить порядка 1 900 000 рублей. За флагманскую комплектацию придется доплатить полмиллиона.