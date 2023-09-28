Российские автозаводы стали выпускать в два раза больше автомобилей

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата, с января по август 2023 года выпущено 294 000 легковых автомобилей, что на 9,6% меньше, чем за тот же период 2022 года. Объем производства грузовых машин в прошлом месяце вырос на 19,8% по сравнению с августом 2022-го и достиг 13 300 единиц, а по сравнению с июлем 2023-го выпуск увеличился на 7,3%. За восемь месяцев нынешнего года выпущено 101 000 грузовиков — на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Производство автобусов массой более пяти тонн в августе увеличилось на 12,5% по сравнению с августом прошлого года — до 1200 единиц, а по отношению к июлю — выросло на 23,3%. С января по август 2023 года выпущено 8400 автобусов, что на 7,7% больше, чем в августе прошлого года. Выпуск автобусов массой менее пяти тонн в августе выросло на 86,3% — до 2000 единиц, что на 19,2% больше, чем в июле 2023 года. Всего же с января по август выпущено 13 100 автобусов этой категории — на 76,9% больше, чем за восемь месяцев 2022 года.