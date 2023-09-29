АВТОВАЗ анонсировал начало продаж «подогретой» LADA Vesta

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу АВТОВАЗа, продажи новой LADA Vesta Sportline должны начаться в ближайшее время. «Старт продаж этой осенью. Технические характеристики раскроем уже скоро, комплектации и цены ближе к старту продаж», — рассказали изданию представители автопроизводителя.

«Подогретую» новинку можно будет узнать по особым 17-дюймовым колесам с креплением пятью болтами, увеличенным тормозным дискам, специальным обвесом кузова с красными вставками, выхлопной системе с разнесенными по углам бампера патрубками, а в качестве опции будет доступна черная крыша.

По технике информации пока нет, но по предварительным данным машина получит 1,6-литровый мотор вместо 1,8-литрового у «заряженной» версии Sport, а мощность силового агрегата составит около 123—126 лошадиных сил. Коробка передач — только механика.