АВТОВАЗ придержит цены на LADA Granta до конца 2023 года

Как рассказал РИА Новости президент АВТОВАЗа Максим Соколов, тольяттинский автопроизводитель планирует удерживать стоимость самой бюджетной версии LADA Granta в рамках 700 000 рублей. «У нас есть жесткая, контролируемая договоренность с нашими дилерами, что такие модели продаются по рекомендованным АВТОВАЗом ценам. В процессе приобретения клиенты могут докупить коврики, попросить поставить дополнительную декоррозивную защиту, шумозащиту, может быть, еще купить какие-то аксессуары, но базовая рекомендованная цена по Granta — ниже 700 000 рублей», — заявил он.

При этом Соколов отметил, что такая начальная цена сохранится до конца текущего года, но в дальнейшем ее, конечно, будут корректировать «в зависимости от инфляционных процессов».

Добавим, что Granta является на сегодняшний день самым популярным автомобилем не только из линейки LADA, но и в целом по рынку. В январе-августе этого года, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), дилеры реализовали 132 068 «Грант». А суммарные продажи тольяттинских машин достигли 206 321 единицы, что превышает результат аналогичного периода 2022-го ровно в два раза.