Как совсем недорого и надолго продлить жизнь турбонаддуву мотора

Основные опасности, прямо влияющие на срок жизни турбины в двигателе, это перегрев, плохая смазка и проникновение в узел абразивных частиц. Можно заметно продлить срок его беспроблемной эксплуатации, устранив или существенно снизив перечисленные угрозы.

Прежде всего следует обратить внимание на качество смазки турбины. Поскольку ось обеих крыльчаток, называемых картриджем, вращается в подшипниках скольжения. То есть, фактически, на масляной пленке между нею и корпусом узла. Поэтому стоит особо тщательно отслеживать уровень смазки в моторе.

В любом двигателе он заметно падает от максимального (при заливке) к минимальному — за время между ТО. Это нормально. Но в турбодвигателе важно регулярно доливать смазку и между ее плановыми сменами. Чтобы она всегда была максимально свежей. Некоторые обладатели машин с бензиновыми турбодвижками поступают еще радикальнее: резко сокращают интервал замены масла — с рекомендованных 10 000—15 000 км пробега до 7000 км.

Чистота воздуха, поступающего в турбину, тоже крайне важна. Мельчайшие частички песка и грязи, просочившиеся сквозь или в обход воздушного фильтра, могут в короткие сроки прикончить этот узел. Известно, что частично забитый дорожной пылью фильтрующий элемент лучше задерживает загрязнения.