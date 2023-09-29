Глава АВТОВАЗа раскрыл сроки запуска новой модели LADA

Как рассказал в интервью РИА Новости президент АВТОВАЗа Максим Соколов, запуск производства второй модели LADA на петербургской площадке действительно может состояться в этом году. «Но повторюсь, все это потребует донастройки схем взаимодействия», — подчеркнул он. Дело в том, что достигнутые договоренности «придется материализовать в другой юридической форме», а на это может уйти время, отметил топ-менеджер.

LADA X-Cross 5 — первая модель, которая встала на конвейер завода «Лада Санкт-Петербург» — выпускается с июня текущего года. Производство второй организуется в партнерстве с восточными партнерами, которых АВТОВАЗ пока не раскрывает. Название новинки и рыночный сегмент, в котором ее представят, тоже является тайной. Ранее предполагалось, что линейку LADA пополнит чуть видоизмененный Chery Tiggo 7 Pro, однако г-н Соколов эти слухи опроверг.

— Только на логистику необходимо примерно 40 дней, плюс организация производства. Времени, как говорится, в обрез. Но можно сказать, что мы нацелены на запуск второй модели в Петербурге на рубеже 2023—2024 годов, — пообещал Соколов.