Завод «Москвич» рассекретил характеристики лифтбэка «Москвич 6»

Фото: «Москвич»
Лифтбэк «Москвич 6» возрожденного отечественного бренда будет доступен с двумя бензиновыми силовыми агрегатами и двумя типами трансмиссий. Начало продаж новинки запланировано на конец октября.
Александр Пономарев

Как сообщает Telegram-канал завода «Москвич», новую модель можно будет приобрести с двумя силовыми установками на выбор. Первый вариант — турбомотор мощностью 136 л. с. и крутящим моментом 200 Н·м в тандеме с бесступенчатым вариатором. Второй — турбомотор мощностью 174 л. с. и крутящим моментом 280 Н·м в паре с роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.

Первый агрегат располагает к спокойным поездкам с комфортом, а второй адресован любителям динамичного вождения, отмечают представители «Москвича». Его двигатель GDI отличается непосредственным впрыском топлива, двойным фазорегулятором и наддувом увеличенной производительности, что обеспечивает лифтбэку «напористый разгон и отличную динамику при хорошей экономичности».

Сцепления «робота» мокрого типа отличаются «повышенной стойкостью к перегреву при активном движении или в плотном потоке», уточняется в сообщении. Снаружи «старшую» версию можно будет узнать по двойным патрубкам выхлопной системы.

Выпуск модели «Москвич 6» стартовал 4 сентября нынешнего года, а старт продаж намечен на конец октября.

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29 сентября 2023
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