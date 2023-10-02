Теперь точно: на калужском заводе Volkswagen «пропишутся» кроссоверы Chery

Как сообщает телеграм-канал «Русский автомобиль», бывший калужский завод Volkswagen выпустит партию из 120 китайских кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro Max. Машины изготовят в рамках отверточной сборки, а не производства полного цикла, причем с сомнительными перспективами пролонгации. Контракт Chery и AGR уже подписан, а первые автомобили сойдут с конвейера в декабре — как и обещал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Минувший летом он заявил, что бывший завод Volkswagen, который до весны 2022-го выпускал Tiguan, Polo и Skoda Rapid, вернется к работе до конца года, в чем поможет некий партнер из дружественной страны. После ухода с отечественного рынка немецкого бренда калужский завод приобрел холдинг «Авилон» через дочернюю компанию «Арт-Финанс», а официальный дистрибьютор концерна «Фольксваген Груп Рус» превратился в российскую AGR Automotive Group.