Плюс 45 000 рублей: на внедорожники УАЗ вернулась востребованная опция

Напомним, что блокировка дифференциала на протяжении некоторого времени была недоступна для заказа в связи с изменением цепочек поставок и, как следствие, списка поставщиков оборудования завода. «Недавно принудительная блокировка дифференциала вновь вернулась в прайс-листы, поскольку спрос на такое дооснащение со стороны клиентов по-прежнему остается высоким», — заявил представитель УАЗ.

Теперь актуальная на бездорожье функция доступна для всех внедорожников УАЗ — в том числе коммерческих моделей «Профи». Цена опции составляет 45 000 рублей. «Патриот» с блокировкой стоит минимум 1 575 000 рублей, «Пикап» — 1 620 000 рублей, «Хантер» — 1 435 000 рублей, а «Буханка» — от 1 355 000 рублей, сообщает издание autonews.ru.