В Казахстане будут собирать автомобили Skoda

Как сообщает Forbes Kazakhstan, подписание соглашения между казахской автомобильной компанией Allur и немецким концерном Volkswagen состоялось посредством видеосвязи.

— Сотрудничество с европейским партнером в комплексе позволит создать около 1500 рабочих мест. Это и персонал широкого представительства по всей стране, что является неотъемлемым атрибутом в работе с брендом такого масштаба, и специалисты завода, обучение которых, как и дальнейшая локализация, входят в регламент подписанного соглашения, — отметил представитель Allur Айдар Утешев.

Он также добавил, что группа инженеров завода Allur уже находится на производственной площадке Skoda в Чехии.

В 2022 году эта европейская марка выпустила 780 000 автомобилей, а в нынешнем — планирует нарастить объем за счет включения в производственный пояс новых площадок по всему миру — в том числе в Казахстане.