В ходе GIMS−2023, стартующего в Катаре 5 октября, Chery впервые покажет две свои новые модели, оснащенные гибридной силовой установкой. О них пока официально известно лишь то, что машины получили «эффективную комбинацию силовых агрегатов с трехступенчатой гибридной трансмиссией DHT c двойным сцеплением».

Кроме того на катарско-женевском автошоу Chery планирует предъявить миру три свои старые модели, прошедшие процедуру обновления как салонов, так и экстерьеров. Речь идет о кроссоверах Tiggo 8 Pro MAX, Tiggo 7 Pro MAX и седане Arrizo 8.

Также на берегах Персидского залива rbnfqws собирается презентовать публике свою «глобальную архитектуру Power 4.0, которая охватывает все виды энергии, такие как ДВС, PHEV и BEV».