На российский авторынок выходит еще одна китайская марка

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Electrocars, уже в ноябре электромобили Rising появятся в автосалонах Челябинска и Екатеринбурга. В нашу страну привезут две модели — лифтбэк бизнес-класса F7 и кросс-купе R7 в максимальных комплектациях. На них будет распространяться гарантия производителя.

Габариты лифтбэка составляют 5000х1953х1494 мм, колесная база — 3000 мм. Интерьер украшен кластером из трех экранов общей диагональю 43 дюйма, для пассажиров второго ряда предусмотрен 8-дюймовый дисплей. Габариты кроссовера R7 — 4900х1925х1655 мм, колесная база — 2950 мм.

Обе модели оснащены силовой установкой из двух электромоторов суммарной мощностью 544 л. с. и крутящим моментом 700 Нм. Батареи емкостью 90 кВт·ч электрокарам хватит примерно на 600 км пробега на одной зарядке. Стоимость Rising F7 и Rising R7 компания не сообщает.