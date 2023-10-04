В Москве начнут выпускать батареи для электрического транспорта

Как сообщает пресс-служба «Росатома», производство батарей разместится в селе Красная Пахра столичного Троицкого административного округа. Суммарная емкость всех выпускаемых на предприятии элементов питания должна составить 4 ГВт·ч в год. «Гигафабрика» начнет производство батарей в 2025—2026 годах и выйдет на проектную мощность в 50 000 элементов в год.

«Мосгортранс» планирует со временем полностью перейти на российские электробусы, а столичный завод «Москвич» в ближайшие годы начнет выпускать электрокары на собственной универсальной платформе. Согласно контракту, «Росатом» обеспечит поставку тяговых батарей для более чем 5000 московских электробусов.

Вдобавок батареями с будущей столичной фабрики планируется оснастить 150 000 электромобилей «Москвич».