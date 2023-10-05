«Подогретая» LADA Vesta Sportline полностью рассекречена

LADA Vesta Sportline получила обвес, тормоза и подвеску от версии Vesta Sport, а также 1,6-литровый мотор мощностью 118 л. с. от Granta Sport. Новинка вдобавок оснащается прямоточным глушителем, креслами с более выраженной боковой поддержкой, красными акцентами в декоре кузова и салона, а также 17-дюймовыми колесами размерности 205/50 с шинами Pirelli P7 Cinturato.

Модификация Sportline ориентирована на более молодую аудиторию, чем стандартная Vesta, отмечает АВТОВАЗ. Покупателями «подогретой» модификации производитель видит людей возрастом до 35 лет с достаточно высоким уровнем дохода — чтобы доплачивать за машину «со спортивным духом». Хотя Vesta Sport выпускалась только в кузове седан, в будущем у нее тоже появится пятидверная версия.

Vesta Sport, к слову, тоже вернется на рынок — уже в обновленном виде, как Vesta NG Sport. Но когда это произойдет, пока не сообщается.



Что же касается Vesta Sportline, то прямо сейчас корреспондент портала «АвтоВзгляд» испытывает «горячую» новинку в рамках премьерного тест-драйва. Ее подробный обзор будет опубликован в самое ближайшее время.