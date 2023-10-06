Lexus обновил флагманский седан LS

Вопреки традициям, в ходе обновления японцы не тронули внешность, а сосредоточились на том, что скрыто от глаз. Например, всем версиям, кроме топовых LS 500h Executive Advanced Drive и L Advanced Drive, тоже добавили дополнительную распорку в районе радиатора, чтобы повысить жесткость кузова. Подвески получили более прочные сайлент-блоки, а у опоры выхлопной системы сменили угол наклона, чтобы погасить вибрации. Подруливающая задняя ось Dynamic Rear Steering теперь доступна и с полным приводом.

С тонкими настройками «железа» не забыли и про софт. Электронный ассистент Proactive Driving Assist умеет избегать наезда на велосипедистов и пешеходов, снижать скорость в поворотах и перед светофорами, а также корректировать движение в пределах полосы. Доработали и фирменную систему автономного вождения Teammate — теперь она способна самостоятельно передвигаться в пробках на скорости до 40 км/ч и парковаться в автоматическом режиме.

Узнать обновленный LS можно по новой приборной панели диагональю 12,3 дюйма. Линейка силовых агрегатов осталась прежней — 3,5-литровый битурбомотор V6 мощностью 422 л. с. в тандеме с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач Direct Shift. Цены на рестайлинговый LS 500 в Японии начинаются с 10 940 000 иен — около 7,5 миллиона рублей. В России, судя по агрегаторам объявлений, новых Lexus LS в продаже уже не найти.