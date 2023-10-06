Рассекречены новые подробности о седане Geely Emgrand для России

Geely Emgrand — среднеразмерный седан с габаритами 4638х1822х1460 мм. На российском рынке его прочат в соперники LADA Vesta, но «китаец» заметно длиннее — отечественная четырехдверка насчитывает в длину лишь 4410 мм. Зато у нее чуть больше колесная база — 2650 мм против 2635 у Emgrand. Уже известно, что в России «китаец» будет продаваться с атмосферным 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 122 л. с. и — на выбор — 5-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатым «автоматом».

Emgrand предложат в нескольких комплектациях, но подробности пока есть только об одной. Версия Comfort получит галогеновые фары, 15-дюймовые колеса, задние парктроники, подогревы передних кресел, руля, зоны щеток стеклоочистителя, форсунок, зеркал и заднего стекла. И интересно, что, по данным «Российской газеты», седан собираются импортировать из Китая, хотя его уже собирают на белорусском заводе «БелДжи».

Новинка будет стоить в районе 2 000 000 рублей. К слову, в России уже можно купить Geely Emgrand, привезенный в рамках параллельного импорта — он обойдется от 1 800 000 до 2 400 000 рублей в зависимости от версии.