Назло санкциям: люксовых автомобилей в России стало еще больше

Как сообщает РБК со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое подготовлено на основе данных ФНС, за прошлый год число автомобилей дороже 10 миллионов рублей в России выросло на 22% — до 19 800 единиц. По словам аналитиков, люксовому сегменту не смогли помешать ни коронакризис, ни санкции, ограничившие доступ россиян к машинам и вызвавшие резкий рост цен.

Но еще быстрее росли налоговые начисления на люксовые автомобили — на 31% в прошлом году, до 3,34 миллиарда рублей. Средняя сумма налога на роскошь в 2022-м составила 169 000 рублей. В 2021-м она равнялась 157 500 рублей. Около 12 800 люксовых машин числится за физлицами и примерно 7000 — за организациями.

Лидером по количеству роскошных автомобилей закономерно является Москва — в 2022 году в столице стояло на учете более 40% люксового автопарка страны (8200 единиц). Далее следуют Санкт-Петербург (2000 машин) и Московская область (1600 единиц), в остальных регионах число автомобильной роскоши не насчитывает и тысячи экземпляров.