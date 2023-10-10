Haval начал продажи кроссовера Raptor

Как сообщает портал Autohome, длина Raptor, который внешне похож одновременно на Haval Dargo и Land Rover Defender, составляет 4680 мм при колесной базе 2738 мм. К слову, с Dargo его роднит не только дизайн, но и платформа — по сути, Raptor представляет собой его гибридную версию, но в другом кузове. «Хищник» получил силовую установку с возможностью подзарядки от сети на базе 1,5-литрового турбомотора, пары электродвигателей на задней оси и литий-железо-фосфатной батареей.

Базовая версия кроссовера оснащена аккумулятором емкостью 19,1 кВт·ч и способна проехать 102 км на электротяге — суммарная мощность такой установки составляет 378 сил. Модификация с батареей на 27,5 кВт·ч позволяет «пробежать» без запуска ДВС 145 километров и развивает 384 силы.

Интерьер Raptor отличается от Dargo в деталях — у него подросший до 15 дюймов по диагонали тачскрин мультимедийной системы и немного больше пространства над головой благодаря увеличенной высоте кузова.

Стоимость Haval Raptor в Китае стартует с 160 000 юаней — это около 2 200 000 рублей по нынешнему курсу. О планах официальных поставок кроссовера в Россию пока не сообщается.