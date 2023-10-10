В Россию привезли брутальный рамный внедорожник Tank 400

Как сообщает «Российская газета», в продаже появился Tank 400 Hi4-T — автомобиль ввезен в страну в рамках параллельного импорта, поскольку об официальных продажах этой модели в нашей стране пока не сообщалось. Силовая установка внедорожника состоит из 2,0-литрового 245-сильного турбомотора и 163-сильного электромотора, встроенного в 9-ступенчатую автоматическую коробку. Суммарная мощность гибридной системы — 408 л. с. Никель-кобальт-марганцевой батареи емкостью 37,1 кВт·ч хватит на 105 км пробега на электротяге.

Габариты Tank 400 Hi4-T составляют 4985 х 1960 х 1900 мм, колесная база — 2850 мм. Рамный внедорожник получил двухрычажную подвеску спереди и неразрезной мост — сзади. Дорожный просвет составляет 224 мм. В салоне — 12,3-дюймовая электронная приборка и 16,2-дюймовый экран мультимедийной системы. Водителю положен даже массаж кресла.

За «четырехсотый» Tank продавец из Иркутска рассчитывает получить 5 299 000 рублей.