Aurus Senat готовится к своему первому рестайлингу

Как сообщает РИА Новости, в кулуарах форума «Микроэлектроника» глава Минпромторга и вице-премьер Денис Мантуров рассказал журналистам, что производство рестайлинговой версии российского люксового седана Aurus Senat планируется начать в мае 2024 года. Но никаких подробностей при этом он, увы, не раскрыл.

Серийная сборка Aurus Senat началась на заводе в Елабуге в конце мая 2021 года. Ранее стало известно, что до конца текущего года состоится премьера водородной модификации Senat — с силовой установкой на топливных элементах, электрохимическим генератором и электромотором. Запас хода версии Aurus Hydrogen может составить около 600 километров.

Нынешний седан Aurus Senat оснащается гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового битурбомотора V8 и электромотора, который находится между ДВС и 9-ступенчатой автоматической коробкой.