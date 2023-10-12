Aurus, КамАЗы и «Газель Next» отправятся покорять Саудовскую Аравию

Как сообщает ТАСС, представители России и Саудовской Аравии обсуждают возможность запуска официальных каналов продаж и сервиса автомобилей Aurus в средневосточном королевстве. Кроме того, в материалах заседания межправительственной комиссии, на которые ссылается агентство, упоминается возможность поставок седельных тягачей КамАЗ−54901 и автомобилей «ГАЗель Next», специально адаптированных к условиям жаркого климата.

Глава Минпромторга Денис Мантуров также отметил, что страны региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка) в ближайшей перспективе станут основным экспортным направлением для российских автомобилей марки Aurus. При этом вице-премьер уже анонсировал запуск производства рестайлинговой версии седана Aurus Senat весной будущего года. Но никаких подробностей о ней пока нет.