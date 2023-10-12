«Заряженный» кроссовер Mercedes-AMG GLA 45 S пережил рестайлинг

Узнать обновленный Mercedes-AMG GLA 45 S образца 2024 модельного года можно по фирменной эмблеме, которая переехала с переднего бампера на крышку капота. Немного изменился и сам бампер. Расширители колесных арок теперь по умолчанию окрашиваются в цвет кузова, а оптика хоть и сохранила корпуса, но получила слегка иное наполнение.

В базовую комплектацию теперь входят красные тормозные суппорты и 20-дюймовые колеса нового дизайна. За доплату доступны диски диаметром до 21 дюйма. Внутри у рестайлингового GLA 45 S появилось новое рулевое колесо AMG Performance. Мультимедийная система стала мощнее и получила слегка переработанный интерфейс, а беспроводная зарядка для смартфона стала мощнее.

Наконец, для интерьера предложены новые варианты отделки, включая кожзам коричневого цвета. А вот двигатель остался нетронутым — это 2,0-литровый битурбомотор мощностью 421 лошадиную силу. С ним «заряженный» кроссовер ускоряется до 100 км/ч за 4,3 секунды и развивает максимальную скорость 270 км/ч.