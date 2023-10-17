Livan представил в России седан S6 Pro и кроссовер X6 Pro

Livan X6 Pro — кроссовер «калибра» Toyota RAV4. Его колесная база — 2683 мм. Длина кузова — 4,5 метра. Двигатель — полуторалитровая «бензинка» с турбонаддувом мощностью 147 или 180 л. с. Трансмиссия переднеприводная, с «мокрым» 7-ступенчатым «роботом». С технической точки зрения это Geely Vision X6 Pro. Машина оснащена цветной цифровой «приборкой». Над центральной консолью возвышается большой тачскрин. Физических клавиш в салоне минимум: блок управления климатом, кнопка запуска мотора, «ручник» и активации системы «auto hold».

Livan X6 Pro будет предлагаться в трех комплектациях: Luxury по цене от 2 479 900 рублей, Premium — от 2 589 900 и Flagship — от 2 679 900.

Седан Livan S6 Pro — это слегка перелицованный Geely Emgrand L. Длина машины — 4730 мм, колесная база — 2702 мм. Он, как и кроссовер X6 Pro, оснащается мотором объемом 1,5 литра в двух вариантах форсировки — 147 или 180 л. с. Привод — передний. Коробка передач одна — семиступенчатый «робот». Новинка будет конкурировать в России с такими «китайцами» как Kaiyi E5 и Omoda S5.

Livan S6 Pro тоже положено 3 комплектации. За самую доступную, Luxury, попросят от 2 429 900 целковых. За Premium — от 2 519 900, за Flagship — от 2 629 900.

Остается лишь добавить, что продажи обеих новинок стартуют 18 ноября.