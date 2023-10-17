Самыми преданными в России автолюбителями оказались владельцы BMW

Судя по результатам исследования, проведенного сервисом онлайн-проверки автомобилей «Автотека», среди легковушек премиального сегмента в возрасте 3—5 лет в 2023 году реже всего собственников меняли машины бренда BMW. «Редкая смена владельцев у автомобилей — признак лояльности, проявленной по отношению к марке. В топе традиционно оказались автомобили европейских, корейских и японских марок», — пояснил руководитель развития бизнеса «Автотеки» Константин Болдырев.

Кроме владельцев BMW, самыми лояльными автолюбителями стали (в порядке убывания) хозяева Mercedes-Benz, Audi, Lexus и Land Rover. Остаются верны своим машинам, хотя и чуть меньше, собственники Volvo, Porsche, Infiniti, MINI, Genesis, Jaguar и Cadillac.

Если же смотреть по моделям, то реже всего в 2023 году россияне расставались с BMW 5-й серии, затем в списке самых верных владельцев идут хозяева BMW 3-й серии, Mercedes-Benz E-класса, BMW X3, BMW X5, BMW X6, Mercedes-Benz C-класса и Audi A4.