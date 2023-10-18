В России стартовали продажи обновленного Geely Coolray

Обновленный Coolray получил 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л. с. и 7-ступенчатый «робот». В начальной комплектации Comfort кроссовер оборудован светодиодными ходовыми огнями, повторителями поворота в зеркалах, рейлингами на крыше и 17-дюймовыми колесами. Для отделки приборной панели и накладок дверей используется кожзам. Такой автомобиль обойдется в 2 594 990 рублей.

Кроссовер в комплектации Luxury внешне отличается 18-дюймовыми колесами черного цвета, панорамной крышей с люком и электроприводом. Стоимость такого Coolray составляет 2 704 990 рублей. В исполнении Flagship автомобиль располагает тормозными суппортами красного цвета, крышей и передними стойками, окрашенными в черный цвет, спойлером на задней двери и вертикальными ходовыми огнями в переднем бампере. Цена этой версии — 2 904 990 рублей.

Наконец, Coolray в комплектации Exclusive отличается двухцветными колесами специального дизайна и эксклюзивным цветом кузова «лиловый перламутр». Стоимость автомобиля в таком исполнении — 2 934 990 рублей.