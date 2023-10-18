Выпуск российского электромобиля «Амбер» стартует в 2024 году

Фото: Unsplash
Завод «Автотор» запустит серийное производство электромобиля собственной разработки «Амбер» в четвертом квартале 2024-го. В год предприятие планирует выпускать 50 000 машин.
Александр Пономарев

Как сообщает Telegram-канал «Автопоток», на Международном автомобильном форуме МАНФ−2023 представители «Автотора» рассказали о планах запустить серийное производство собственного каркасно-панельного электромобиля «Амбер» в IV квартале 2024 года. Калининградский завод намерен локализовать электромотор, редуктор, шасси автомобиля и рулевое управление, а также тяговую батарею, силовую электронику, кузов и кузовные системы.

Бюджет разработки компактного электрокара уже составил 481,5 млн. рублей, а на создание испытательной лаборатории силовых установок потребовалось 427 млн.

В «Автоторе» отмечали, что «Амбер» разрабатывается для молодых людей и каршеринга, он подойдет для эксплуатации в сервисах доставки, сетевых компаниях, социальных и муниципальных службах. Калининградцы особо подчеркивают, что платформа, на которой построена машина, является собственной разработкой.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, электромобили
18 октября 2023
98

Опрос

Если бы в жюри премии «ТОП-5 АВТО» входили вы, то какую из моделей, вошедших в шорт-лист номинации «Компактный автомобиль/кроссовер», выбрали победителем?