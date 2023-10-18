Как организовать удобный доступ к багажнику на крыше автомобиля

Бокс на крыше — интересное решение малой кубатуры багажного отделения. Универсальное. Чтобы не ехать в обнимку с лыжами зимой и мангально-палаточным скарбом летом, вдыхая соответствующие ароматы, можно просто сложить все в кофр, отделенный от машины листом железа. Удобно, просто, функционально. А теперь еще и дешево — вполне приличный вариант, который долго прослужит при определенной доле удачи и аккуратности, стоит около 7000 рублей.

Даже у автомобилей с большим багажным отсеком такая доработка открывает новые возможности: отсутствие скарба позволяет разложить заднюю полусферу салона в постель и вообще не думать о местах ночевки. Причем потом собирать ничего не надо, да и в «трюме» не гремит. Одним словом, плюсов больше, чем минусов.

Однако фанаты кроссоверов и внедорожников, прибегая к подобному решению, тут же сталкиваются с другой, куда более сложной проблемой. Вы крышу на машине когда-нибудь мыли? Так вот в случае с багажным боксом тянуться надо будет дальше. И не с тряпкой почти невесомой, а с неподъемной сумкой.