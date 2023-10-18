Как организовать удобный доступ к багажнику на крыше автомобиля

Бокс на крыше — интересное решение малой кубатуры багажного отделения. Универсальное. Чтобы не ехать в обнимку с лыжами зимой и мангально-палаточным скарбом летом, вдыхая соответствующие ароматы, можно просто сложить все в кофр, отделенный от машины листом железа. Удобно, просто, функционально. А теперь еще и дешево — вполне приличный вариант, который долго прослужит при определенной доле удачи и аккуратности, стоит около 7000 рублей.
Даже у автомобилей с большим багажным отсеком такая доработка открывает новые возможности: отсутствие скарба позволяет разложить заднюю полусферу салона в постель и вообще не думать о местах ночевки. Причем потом собирать ничего не надо, да и в «трюме» не гремит. Одним словом, плюсов больше, чем минусов.
Однако фанаты кроссоверов и внедорожников, прибегая к подобному решению, тут же сталкиваются с другой, куда более сложной проблемой. Вы крышу на машине когда-нибудь мыли? Так вот в случае с багажным боксом тянуться надо будет дальше. И не с тряпкой почти невесомой, а с неподъемной сумкой.
И как быть, спрашивается? Лестницу-стремянку с собой возить? Тут-то и вспоминается лесенка, используемая на многих «настоящих джипах» — та, что ведет прямиком к «антресоли».
Изобретать велосипед не придется, выдыхаем. Китайцы уже все придумали за нас. Ничтоже сумняшеся, инженеры из Поднебесной прикинули, что в каждом дверном проеме есть очень надежная стальная петля, которая проверена и перепроверена производителем тысячу раз — обратная скоба от дверного замка. Прыгать на ней, конечно, не стоит, но аккуратно наступить можно — ничего ей от этого не будет. Только вот площадь маловата.
Поэтому китайцы соорудили «ступеньку», которая достаточно плотно вставляется в скобу и позволяет получить уверенную точку опоры. Самый легкий из членов предстоящей экспедиции может на нее забраться, дотянувшись до любого уголка крыши. И уж точно аккуратно сложить все пожитки в бокс. Просто, дешево, функционально. И снимается легко — можно переставлять по всему периметру машины в зависимости от потребности. С учетом цены — от 1000 рублей — такой «тюнинг» наверняка пригодится всем поклонникам приключений.