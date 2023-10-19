Автомобили Hongqi не будут собирать на бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье

Фото: АвтоВзгляд
Разговоры о том, что на бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье может «прописаться» китайский производитель премиальных автомобилей Hongqi, идут уже давно. Однако, как порталу «АвтоВзгляд» сообщил бренд-менеджер марки Станислав Ионицкий, компания выбрала иную линию развития.
Артем Князев

Профильные СМИ еще весной писали, что Hongqi наладит производство своих автомобилей на заводе в подмосковном Есипове — назывались даже конкретные модели, которые должны встать на конвейер. Однако, как выяснилось, итоговое решение относительно локализации руководство бренда еще не приняло. Более того: в компании считают, что говорить об этом преждевременно.

По словам бренд-менеджера Hongqi Станислава Ионицкого, сейчас марка находится на первом этапе развития в России, она только-только официально зашла на отечественный рынок. Для того чтобы локализация производства оправдалась, необходимы определенные объемы продаж. А чтобы достичь их, для начала нужно завоевать доверие потребителей. В общем, вопрос изучается, но это — пункт долгосрочной перспективы.

— Да, зайти на бывший завод Mercedes-Benz и стать своего рода преемником этой марки было бы красиво, но мы выбрали другую линию развития, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» слухи о запуске производства в Подмосковье Станислав Ионицкий.

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19 октября 2023
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