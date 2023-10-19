АВТОВАЗ объявил конкурс на лучшее название для нового кроссовера

Как сообщает паблик «На заводе» в соцсети «ВКонтакте», название для новой тольяттинской модели должно соответствовать нескольким критериям. Прежде всего — оно должно отражать концепцию автомобиля «Стильный и практичный, выделяющийся из потока городской кроссовер B+ класса», быть близким и понятным русскому человеку, соответствовать его традициям, культуре и языку.

Название должно иметь написание на латинице и быть благозвучным, но при этом легко произноситься и запоминаться как на латинице, так и на кириллице. При этом оно, уникальное и сочетающееся с LADA, может состоять не более чем из шести букв. Конкурс проводится с 18 по 25 октября 2023 года.

Победитель получит набор болельщика, состоящий из футболки и толстовки, а также приглашение на посещение соревнований по автомобильным кольцевым гонкам в 2024 году. За второе и третье места обещаны наборы LADA — рюкзак, зарядное устройство, портмоне, блокнот и шариковая ручка.