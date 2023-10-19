Баварцы опубликовали первую фотографию нового универсала BMW 5-й серии

Фото: BMW
Компания BMW впервые показала официальный снимок «пятерки» нового поколения в кузове универсал. Баварцы также раскрыли график продаж пятидверной 5-й серии в разных странах — первыми купить «сарай» смогут немцы и американцы.
Александр Пономарев

Судя по опубликованной пресс-службой BMW фотографии, дизайн автомобиля выполнен в фирменной стилистике марки. Передняя часть «пятерки» в исполнении Touring будет выглядеть точно так же, как у седана, силуэт новинки в целом аналогичен другим баварским универсалам, а багажная дверь обзаведется небольшим спойлером.

BMW заодно подтвердила, что универсал получит тот же набор силовых агрегатов, который предлагается для седана — это линейка бензиновых моторов и несколько гибридных установок. Разумеется, «пятерка» появится и в электрической модификации i5 Touring — впервые в истории модели. Но не для всех — «батарейная» модификация, по предварительным данным, будет доступна только в Европе, Японии и на Тайване. Не исключено и появление «заряженной» версии — M5 Touring.

Продажи BMW 5-й серии Touring в Германии стартуют уже 21 октября. Неделю спустя новинка появится в США, а с 25 ноября начнутся продажи в других странах.

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19 октября 2023
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